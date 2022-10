Cinco pessoas foram atropeladas em canteiro da Rodovia Amaral Peixoto - Reprodução/Redes Sociais

Cinco pessoas foram atropeladas em canteiro da Rodovia Amaral PeixotoReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/10/2022 11:16 | Atualizado 06/10/2022 11:23

Rio - O corpo de uma das vítimas do grave acidente que aconteceu em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, será sepultado às 13h, desta quinta-feira (6), no Cemitério Municipal da cidade. Edson Pacheco dos Santos, de 50 anos, e outras quatro pessoas foram atropeladas na última terça-feira (4), quando tentavam atravessar a Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura do loteamento Manu Manuela, no bairro de São José do Imbassaí. O homem não resistiu ao impacto da batida e morreu ainda no local.

Inicialmente, a Prefeitura de Maricá havia afirmado que três pessoas haviam morrido no acidente. Entretanto, na manhã desta quinta-feira, foi informado que houve um erro na nota de pesar e que duas pessoas foram vítimas fatais do atropelamento e outras três ficaram feridas. Cassilda Lírio, 50, também morreu antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local do atropelamento.

O corpo da mulher será sepultado às 11h desta sexta-feira (7), também no Cemitério Municipal de Maricá. Além de Edson e Cassilda, ficaram gravemente feridos a adolescente Natália Firmino Ferreira Camelo, Ivanete Tinelo e Fábio dos Santos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo do Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

Durante o atendimento na unidade, Natália precisou ser intubada e Ivanete passou por exames de raio-x, que constataram múltiplas fraturas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, onde a adolescente permanece internada em estado grave e a mulher apresenta quadro estável. Já Fábio sofreu lesões na face, teve uma perna quebrada e também precisou ser intubado. O homem foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, e tem quadro médico grave.

O atropelamento aconteceu quando um veículo perdeu o controle da direção ao tentar desviar de outro carro que fez uma conversão proibida. O momento foi registrado por câmeras da região. A mulher que provocou o acidente foi detida na noite de terça-feira por agentes do Segurança Presente de Niterói, quando chegava ao Hospital-Maternidade São Francisco, no bairro de Icaraí.

Acidente grave em Maricá deixa três mortos e três feridos.



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/svVRkYZgYw — Jornal O Dia (@jornalodia) October 5, 2022

A motorista relatou aos agentes que estava levando a filha que havia sofrido um aborto espontâneo ao hospital. Ela foi conduzida para a 76ª DP (Niterói), onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio culposo e foi liberada após pagamento de fiança de R$ 5 mil. O condutor que atingiu as vítimas se apresentou na distrital, foi atuado pelo crime e também foi liberado após pagar fiança no mesmo valor.



DER-RJ analisa construção de passarela em Maricá após morte de três pedestres em acidente

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) enviou nesta quarta-feira (5) uma equipe especializada para Maricá, na Região Metropolitana do Rio, na altura de onde ocorreu o acidente, com o objetivo de realizar um estudo técnico de viabilidade para a construção de uma passarela no trecho. A análise, segundo o órgão, será concluída até esta exta-feira (7). Entre as interferências que constarão no projeto básico, estão o remanejamento dos pontos de ônibus e dos postes de alimentação de energia da rede elétrica, além da verificação da disponibilidade de espaço para erguer a passarela.