Operação da Polícia Militar no morro do Andaraí após morte de PM em ataque de criminososMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/10/2022 10:48 | Atualizado 06/10/2022 12:03

Rio - Equipes da Polícia Militar realizam operações, desde o início da manhã desta quinta-feira (6), em vários pontos do Rio de Janeiro. Os agentes ocupam as comunidades do Andaraí e Complexo da Pedreira, na Zona Norte; do Fallet e Fogueteiro, na Região Central; e da Foice, Piraquê e Cinco Marias, na Zona Oeste.No morro do Andaraí, localizado no bairro de mesmo nome, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam uma ação com o objetivo de localizar e prender os envolvidos na morte do policial militar Daniel Belarmino dos Santos. O cabo, de 42 anos, foi morto durante um ataque de criminosos na noite desta quarta-feira (5) em regiões próximas À comunidade. Ainda não há registro de prisões ou apreensões.

Já no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, agentes do 41º BPM (Irajá), com apoio de equipes das zonas Norte e Oeste, fazem uma operação contra o tráfico, tendo como principais objetivos a prisão de criminosos envolvidos em diversos roubos de veículos e cargas e a apreensão de armas de fogo. Até o momento, não houve prisões e apreensões.Na Região Central da cidade, policiais do 4° BPM (São Cristóvão) fazem uma operação nas comunidades do Fallet e Fogueteiro, no Rio Comprido. A ação tem como objetivos prender criminosos envolvidos com roubos de veículos, a recuperação de automóveis roubados, a localização de pontos de desmanche de carros e a apreensão e armas de fogo.Até agora, foram apreendidas duas pistolas, dois rádios comunicadores, um carregador de fuzil calibre 7,62 e drogas a serem contabilizadas.Equipes 27° BPM (Santa Cruz) ocupam as comunidades da Foice, Piraquê e Cinco Marias, em Guaratiba, para reprimir as milícias que atuam na região. As ações seguem em andamento e ainda não há registro de apreensões ou prisões.