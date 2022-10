Tutuca estava em seu quarto mandato como prefeito de Piraí - Divulgação

Publicado 06/10/2022 14:40 | Atualizado 06/10/2022 14:41

Rio – O prefeito da cidade de Piraí, no Sul Fluminense, Arthur Henrique Ferreira, o Tutuca, morreu na manhã desta quinta-feira (6), aos 73 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Formado em matemática e administração de empresas, Tutuca lecionou em escolas do município, foi bancário e funcionário da Light. Em sua carreira política, foi vereador em Piraí, vice-presidente do Detran e deputado estadual. Atualmente estava em seu quarto mandato como prefeito.

O governador Cláudio Castro emitiu nota de pesar. "É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Arthur Henrique Ferreira, o Tutuca, que por quatro mandatos esteve à frente da Prefeitura de Piraí. Meu grande amigo, Tutuca foi um político atuante, que ficou conhecido pelo diálogo e pela vontade de melhorar a vida da população do Sul Fluminense. E deixa um imenso legado para a cidade que tanto amava. Neste momento de dor, manifesto o meu pesar e solidariedade aos familiares, entre eles o seu filho, deputado Gustavo Tutuca, aos amigos e a todo o povo do município de Piraí."

Em suas redes sociais, o deputado estadual e ex-secretário de Estado de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, lamentou a morte do pai. A prefeitura de Piraí também manifestou pesar nas redes sociais.

O velório acontece na Agremiação Esportiva Piraiense, no Centro de Piraí. O sepultamento está previsto para as 17h.