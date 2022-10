Rio de Janeiro

Comissão da OAB-RJ pede rigidez nas investigações sobre mortes de rapazes em ação policial

Membros da Comissão de Direitos Humanos do órgão solicitaram proteção do Estado para as famílias de Raphael Luiz Mota, de 22 anos, e Igor Ibraim de Oliveira, 28. Familiares acusam PM de execução

