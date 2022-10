Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Reprodução

Publicado 06/10/2022 14:59 | Atualizado 06/10/2022 15:25

Rio – Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital prenderam, nesta quarta-feira (5), um homem pelo assassinato de uma mulher com deficiência na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Civil, contra o homem, que não teve a identidade revelada, pendia um mandado de prisão temporário por latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com a polícia, o assassinato foi cometido no dia 8 de julho, na residência da vítima, na comunidade da Rocinha. A vítima era uma mulher com deficiência física, que havia amputado uma das pernas em decorrência de uma doença pré-existente.

O criminoso agiu com a ajuda de um adolescente de 17 anos, que já havia sido apreendido. Segundo as investigações, os criminosos invadiram a residência da vítima, roubaram os pertences e a executaram a golpes de faca.

O homem foi capturado nas imediações da comunidade e conduzido para a sede da DHC para os procedimentos de praxe.