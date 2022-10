Alberto de Oliveira Gomes, 68 anos, desapareceu enquanto trabalhava como motorista de aplicativo - Arquivo Pessoal

Publicado 06/10/2022 14:28 | Atualizado 06/10/2022 15:54

Rio - O motorista de aplicativo Alberto de Oliveira Gomes, 68 anos, foi encontrado morto em uma área de mata no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (30). A informação foi confirmada pelo filho da vítima, Alexandre Azevedo Gomes, 45 anos, que esteve no Instituto Médico Legal (IML) nesta quinta-feira (5). De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento para esclarecer o caso.



Segundo Alexandre, o pai estava desaparecido desde o último dia 26 após realizar uma corrida em Nilópolis, na Baixada, pelo aplicativo da Uber. Durante a semana, a família chegou a receber informações da localização do carro, que estaria abandonado próximo a Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, junto à confirmação de que o veículo teria sido furtado.



"A última corrida dele foi em Nilópolis e depois ele colocou sentido Rio. Próximo da Rodovia Presidente Dutra o aplicativo foi desligado. A partir daí ele ficou desaparecido, a gente começou a compartilhar nas redes socais e durante a semana uma pessoa entrou em contato com minha sobrinha falando que carro estava na estrada próximo da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista. Nisso, ficamos sabendo que o 6º BPM (Tijuca) isolou a área, mas depois abandonou o veículo e, quando retornaram, o carro não estava mais lá. Antes a chave estava na ignição, e o carro sumiu", contou.

O filho da vítima relatou ainda que as buscas pelo pai na área da mata foram realizadas por sua madrasta e alguns amigos que acharam o corpo e acionaram a Polícia Civil.



"A esposa dele e mais outras pessoas desceram a mata e acharam o corpo do meu pai em estado de decomposição, parecia que ele estava queimado e sem a mão esquerda, o corpo foi reconhecido através das digitais. Ele foi achado apenas com a bermuda e o tênis. Meu pai rodava tudo, era profissional de ônibus, ele não tinha desafeto nenhum, não fazia mal a uma mosca, tinha um medo enorme de morrer, e morreu de uma forma trágica. Nossa mente é um mix de emoções, a gente não sabe o que aconteceu", lamentou.



Alexandre expressou o desejo de enterrar o pai. "Eu só quero enterrar meu pai no Cemitério de Inhaúma, onde estão os pais dele. Tô cansado de ver meu pai deitado em uma mesa gelada", finalizou. O pai era aposentado e morador de Mesquita, na Baixada. As informações sobre o local e horário do enterro ainda não foram informadas.



Ainda no IML, Alexandre informou que o veículo em que a vítima dirigia quando desapareceu ainda não havia sido encontrado e que a seguradora não conseguia localizar o automóvel. Questionada sobre mais detalhes da localização do veículo, a Uber informou apenas que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações sobre o caso do motorista parceiro, na forma da lei.



Ainda segundo a PM, buscas junto à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio, indicaram que o carro encontrava-se custodiado no pátio público, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.



Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para nenhuma ocorrência no Alto da Boa Vista na última sexta (30). Já Polícia Civil não se pronunciou sobre não ter feito buscas na área da mata onde a família alega que encontrou o corpo.