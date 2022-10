Cabo Daniel Belarmino era casado e deixa duas filhas - Divulgação/Portal dos Procurados

Cabo Daniel Belarmino era casado e deixa duas filhasDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 07/10/2022 06:57 | Atualizado 07/10/2022 07:50

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, nesta sexta-feira (7), pedindo informações que a auxiliem o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar e prender os criminosos envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar Daniel Belarmino dos Santos , de 42 anos, na noite desta quarta-feira (5), nas proximidades da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá.

De acordo com a Polícia Militar, a cabo foi baleado quando bandidos fortemente armados atacaram a viatura em que ele estava, durante uma patrulhamento. A vítima acabou sendo atingida na cabeça e chegou a ser socorrida para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil e agentes da DHC buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas para localizar os responsáveis pelo crime.



O PM era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Formiga e estava na corporação há oito anos. Ele era casado e deixa duas filhas. O corpo da vítima será sepultado às 11h desta sexta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Com a morte do cabo, sobe para 40 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no estado, em 2022.

Ao todo, foram 25 policiais militares; 5 policiais civis; 4 militares da Marinha e um da Aeronáutica; 2 policiais penais; um do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase); e um da Guarda Municipal. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.