Viatura onde policial militar estava teve os vidros destruídos - Reprodução/Redes sociais

Viatura onde policial militar estava teve os vidros destruídosReprodução/Redes sociais

Publicado 06/10/2022 07:23 | Atualizado 06/10/2022 12:14

Rio - Um policial militar foi morto na noite desta quarta-feira (5) em um ataque de criminosos rua Borda do Mato, região do Grajaú, na Zona Norte do Rio.



O cabo Daniel Belarmino dos Santos, de 42 anos, era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Formiga e estava na corporação há oito anos.



De acordo com a PM, o agente foi baleado na cabeça quando criminosos passaram atirando de dentro de um carro em direção aos policiais, que estavam baseados na região.



O cabo chegou a ser levado ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos.

fotogaleria O PM era casado e deixa duas filhas. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Daniel.

Operação no Andaraí

Na manhã desta quinta-feira (6), equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam uma operação no Morro do Andaraí para localizar e prender os envolvidos na morte do cabo.

Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.