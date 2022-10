Fernanda conta que era constantemente agredida por Adílio - Reprodução

Publicado 06/10/2022 20:12 | Atualizado 06/10/2022 20:16

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (5), suspeito de estuprar e agredir a ex-namorada em Magé, Baixada Fluminense. Adílio da Silva Coelho, de 26 anos, se tornou alvo mandado de prisão temporária após a vítima, Fernanda Ferreira, denunciar os crimes praticados por ele nas redes sociais. Adílio foi preso por agentes da 66ª DP (Piabetá).

O caso aconteceu, no último domingo (2), quando o agressor teria ido até a casa da vítima para buscar seus pertences. Segundo Fernanda, ele pegou suas coisas na casa dela e pediu para que ela o acompanhasse até sua residência. Ao chegar no local, ele impediu que ela saísse e a obrigou a ter relações com ele.

De acordo com a jovem, ela empurrou Adílio e gritou por socorro. A vítima relata que o suspeito, então, começou a agredi-la com um tapa no rosto e afirmou que arrancaria suas próteses de silicone.



Nas redes sociais, Fernanda revelou que se relacionou com Adílio por nove meses e que ele era muito ciumento e agressivo. "As agressões foram se agravando mais e mais até que eu já não aceitava ficar mais com ele e ele não aceitava eu querer terminar. Então ele vinha, me agradava, a gente voltava e assim ia vivendo", relatou.



Em março deste ano, Fernanda fez o primeiro registro de ocorrência contra as agressões, mas três meses depois foi convencida de retirar a queixa. No domingo (2), quando ele teria cometido o estupro, a vítima registrou mais um boletim de ocorrência e fez novo desabafo nas redes sociais.