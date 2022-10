Segundo relatos, Luciano tem mais de uma passagem na polícia, incluindo um caso de espancamento - Reprodução

Publicado 06/10/2022 21:29

Rio – Agentes do 3º BPM (Méier) prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (6), o influenciador Luciano Dias Baraina, por assediar um menino de 13 anos em um banheiro do Norte Shopping, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, Luciano foi preso em flagrante e levado para o presídio de Benfica, onde aguarda audiência de custódia.



Segundo relatos, o menino voltava do colégio em que estuda, quando decidiu ir ao Shopping. O caso aconteceu enquanto o jovem usava o mictório, quando Luciano tentou abusar do menino. Após conseguir empurrar o influenciador, o menino procurou seguranças do estabelecimento, que prenderam o suspeito.

"Peço encarecidamente que meus amigos compartilhem estas informações com com todos que puderem! Ele é famoso no Instagram. Luciano tem várias passagens pela polícia, incluindo espancamento a uma pessoa. Ele foi preso em flagrante por tentar segurar o pênis de uma criança no banheiro do Norte Shopping", disse um relato de uma usuária no instagram.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência de assédio sexual no bairro Engenho de Dentro, na Zona Norte da cidade do Rio. Na chegada ao local, populares detinham um homem, suspeito pelo ato contra um adolescente. Após relatos da vítima, a equipe fez a condução das partes à 21ª DP e, diante da avaliação da autoridade policial, Luciano permaneceu preso.