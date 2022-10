Pertences recuperados com os suspeitos - Foto: Divulgação/Seop

Publicado 07/10/2022 09:38 | Atualizado 07/10/2022 09:40

Rio - Policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia), com auxílio de guardas municipais, prenderam três homens realizando assaltos na madrugada desta sexta-feira (07), na Rua Visconde da Gávea, no Centro do Rio de Janeiro. Um dos detidos usava uma tornozeleira eletrônica.

De acordo com a assessoria da PM, uma equipe estava em patrulhamento pela Avenida Presidente Vargas, quando foi abordada por duas pessoas pedindo ajuda e relatando terem sido vítimas de roubo. Os militares realizaram um cerco na região e localizaram os suspeitos na Rua Visconde da Gávea, ao lado do Comando Militar do Leste, com auxílio de guardas municipais, e de agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), que realizavam uma ação perto do local.



Os homens foram reconhecidos pelas vítimas e presos em flagrante. Com eles, foram encontrados uma mochila, um aparelho celular e R$ 30 reais em espécie.

A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá).