Agentes acompanham a queima dos entorpecentes - Foto: Digulgação/PF

Publicado 06/10/2022 11:26 | Atualizado 06/10/2022 11:46

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram, no fim da tarde desta quarta-feira (05) uma operação para incineração de seis toneladas de drogas em usina da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na cidade de Volta Redonda, Região Sul Fluminense.

Na ação, que foi coordenada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas, foram destruídos os entorpecentes apreendidos durante os últimos seis meses, sendo a maior parte dividida entre cocaína e maconha.



De acordo com a Superintendência Regional da Polícia Federal, essas apreensões foram resultado da deflagração de grandes operações visando desarticular organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, além do aumento da fiscalização ao comércio ilegal nas principais rodovias, portos e aeroportos do Rio de Janeiro.