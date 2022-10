Três rádios transmissores, três pistolas, 54 buchas de maconha, 31 sacolés de cocaína e cinco aparelhos celulares foram encontrados com o grupo - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/10/2022 09:42

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu quatro homens e apreendeu um menor em Macaé, no Norte Fluminense, na madrugada desta quinta-feira (6).



Segundo informações divulgadas pela PM, policiais do batalhão da cidade foram alertados sobre um veículo que transitava de maneira suspeita pelo bairro Lagomar e o abordaram. Durante a revista, foram encontrados armas e drogas.



Com o quinteto, foram apreendidos três rádios transmissores, três pistolas, 54 buchas de maconha, 31 sacolés de cocaína e cinco aparelhos celulares.



O caso foi registrado na 123ª DP (Macaé).

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci