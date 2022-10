A réplica de arma de fogo e pertence de uma vítima apreendidos - Foto: Divulgação/Pmerj

A réplica de arma de fogo e pertence de uma vítima apreendidosFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 06/10/2022 09:02 | Atualizado 06/10/2022 09:15

Rio - Policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) prenderam, na noite desta quarta-feira (05), dois homens suspeitos de roubarem um veículo, na Avenida Cândido Benício, no bairro da Praça Seca, Zona Oeste do Rio. A dupla ainda tentou fugir com o automóvel utilizando uma pista do BRT, mas acabou capturada.

De acordo com a assessoria da corporação, uma equipe foi acionada por pedestres sobre um roubo de carro, na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá. De acordo com as testemunhas, um automóvel com as mesmas características foi avistado na Avenida Cândido Benício. Os agentes iniciaram as buscas e localizaram os suspeitos. Após uma tentativa de abordagem, o condutor se recusou a parar e fugiu pela pista do BRT.

Após realizarem uma perseguição, os militares conseguiram alcançar o carro na via. Dois ocupantes tentaram abandonar o automóvel, mas foram capturados. Com eles, foi apreendido uma réplica de arma de fogo e os pertences de uma vítima.

O veículo, assim como os ocupantes, foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), para registro de ocorrência.