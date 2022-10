Ônibus da viação Nossa Senhora do Amparo foi assaltado na descida da Ponte Rio-Niterói, sentido Centro do Rio - Divulgação

Publicado 05/10/2022 20:36 | Atualizado 05/10/2022 20:41

Rio - A 10ª DP (Botafogo) tenta identificar o criminoso que assaltou passageiros de um ônibus que fazia o trajeto Maricá-Centro do Rio, na início da manhã desta quarta-feira (5). Segundo informações preliminares, o assaltante embarcou no coletivo da Viação Nossa Senhora do Amparo por volta das 5h, na Avenida Brasil, na altura do Into, próximo à descida da Ponte Rio-Niterói.

O rapaz, que segundo testemunhas aparentava ter entre 18 a 20 anos, pagou passagem, passou pela roleta e anunciou o assalto. O bandido roubou celulares e dinheiro das vítimas e desceu alguns metros depois, na altura da Rodoviária Novo Rio. Ninguém ficou ferido na ação.

Em um grupo de moradores de Maricá, pessoas que frequentam a linha de ônibus dizem que é comum passar por situações como essa.

Procurada, a empresa de ônibus Nossa Senhora do Amparo ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Assalto a ônibus terminou com idosa morta

Em dezembro do ano passado, um caso de assalto com a mesma empresa de ônibus terminou com uma passageira morta. Elvia Ferreira Matos, de 61 anos, estava no coletivo da Viação Amparo, que trafegava pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em São Gonçalo, quando dois criminosos anunciaram o roubo.

Na ocasião, um policial militar à paisana reagiu, dando início ao tiroteio. Elvia foi atingida no tórax e chegou a ser levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu. Passageiros que faziam a viagem afirmaram que a dupla embarcou por volta das 5h30 na altura de Engenho do Roçado, bairro próximo de Rio do Ouro, em São Gonçalo. Os criminosos conseguiram fugir com alguns pertences.

Quatro criminosos foram identificadas e três foram presos.