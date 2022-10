Autora do crime, que não teve sua identidade revelada, foi liberada após o pagamento de fiança - Reprodução

Autora do crime, que não teve sua identidade revelada, foi liberada após o pagamento de fiançaReprodução

Publicado 05/10/2022 19:37 | Atualizado 05/10/2022 19:52

Rio - Uma câmera de monitoramento de segurança flagrou, na noite desta terça-feira (4), o exato momento em que uma mulher foi feita de refém em uma banca de jornal na Avenida Maracanã, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. A autora do crime, que não teve a identidade revelada, foi liberada após o pagamento de fiança.

Vídeo mostra momento em que mulher faz refém usando faca em banca de jornal na Tijuca#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/TyWx44B00p — Jornal O Dia (@jornalodia) October 5, 2022

No vídeo, que dura cerca de dois minutos, é possível ver o momento em que a responsável pela banca de jornal é feita refém pela autora do crime, enquanto um policial militar tenta acalmar a agressora. Nas imagens, é possível ver a vítima limpando um ferimento no rosto, causado pelo corte da faca.Após limpar o corte, a responsável pela banca pega o celular em cima do balcão e tenta segurar a faca da agressora, que, enquanto segura o pescoço da vítima, reage de maneira agressiva.Percebendo o momento de desatenção da agressora, o policial militar entra na banca e segura a faca da mão da agressora, até o momento em que populares, que passavam no momento da ação, o ajudam a tirar a faca de suas mãos. Na sequência, a mulher é retirada da banca de jornal, sendo presa pelo policial.Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe do 6º BPM (Tijuca) foi acionada para verificar uma ocorrência de ameaça. De acordo com a corporação, a vítima sofreu um corte superficial no rosto, e um policial teve um pequeno ferimento no dedo. Ambos foram encaminhados para atendimento na UPA da Praça Saens Peña.Durante a ação, foram apreendidas duas facas, um martelo e uma garrafa de álcool com a mulher. Todo o material foi levado à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.