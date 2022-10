Seis pessoas foram atropeladas em canteiro da Amaral Peixoto - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/10/2022 18:13 | Atualizado 05/10/2022 19:36

Rio - O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) enviou nesta quarta-feira (5) uma equipe especializada para Maricá, na Região Metropolitana do Rio, na altura onde ocorreu o acidente que deixou três mortos , com o objetivo de realizar um estudo técnico de viabilidade para a construção de uma passarela no trecho. A análise, segundo o órgão, será concluída até esta exta-feira (7). O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e o presidente da Autarquia de Serviços de Obras (Somar), Ghutyerre Alves, também estiveram no local nesta tarde.

De acordo com o diretor de Obras e Conservação da fundação, José Milton Couto, entre as interferências que constarão no projeto básico, estão o remanejamento dos pontos de ônibus e dos postes de alimentação de energia da rede elétrica, além da verificação da disponibilidade de espaço para erguer a passarela.

Na última terça-feira (4), um grave acidente no município provocou a morte de três pessoas e deixou outras três feridas. As seis vítimas aguardavam para atravessar a Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura do loteamento Manu Manuela, no bairro de São José do Imbassaí, quando foram atingidas por um veículo que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de outro carro que fez uma conversão proibida.

"Cabe destacar que o acidente no local foi ocasionado pela imprudência do motorista envolvido no episódio no que se refere ao cumprimento das leis do trânsito, já que realizou manobra arriscada na área do retorno. É importante ressaltar ainda que trata-se de uma rodovia estadual com pista dupla de alta velocidade", destacou o DER-RJ por meio de nota.

Poucas horas depois do atropelamento, agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam a motorista responsável por causar o acidente, quando ela chegava ao Hospital-Maternidade São Francisco, em Niterói. As equipes do programa chegaram até a mulher após terem acesso às características e a placa do veículo, que foi interceptado no bairro de Icaraí, em Niterói.

A condutora relatou aos agentes do Niterói Presente que estava levando a filha que havia sofrido um aborto espontâneo ao hospital. Após conseguir levá-la à unidade de saúde, a mulher foi conduzida para a 76ª DP (Niterói), onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio culposo. A motorista foi liberada após pagamento de fiança. O motorista que conduzia o veículo que matou e feriu as vítimas também foi preso e liberado em seguida, após pagar fiança.

Moradores pedem por passarela no município

Moradores do município de Maricá contam que esta foi uma "tragédia anunciada", já que por meses eles pedem a instalação de uma passarela no local. "Gostaria que a prefeitura pedisse autorização do governo do Estado do Rio para mexer nesse retorno. Foi mal pensado, dentro de uma curva, e não serve ao bairro que fica quase em frente", disse um morador nas redes sociais.

Além deste lugar, moradores também pedem atenção dos órgãos públicos para outros pontos que oferecem perigo ao pedestre. "A entrada de Itaipuaçu, ponto do 53, também precisa de passarela urgente. Além de passarela também teria que colocar redutor de velocidade por causa dos veículos que fazem o retorno para entrar no bairro"; "Aqui no Parque Nanci também estamos precisando de uma passarela. Em frente à casa do autista... muitas mães tem que atravessar com crianças"; "Em Ponta Grossa também está muito perigoso", dizem alguns moradores.