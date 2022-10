Painel covid-19 registra baixa no número de casos entre esta quinta (22) e sexta-feira (23) - Divulgação

Publicado 05/10/2022 17:56 | Atualizado 05/10/2022 17:59

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira (5), 1.023 novos casos nas últimas 24 horas e 11 mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.520.839 casos confirmados e 75.742 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 60%. Até o momento desta publicação, a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) não foi divulgada.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,03%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Paes anuncia volta de Daniel Soranz para Secretaria Municipal de Saúde

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta quarta-feira (5) a volta de Daniel Soranz à Secretaria Municipal de Saúde . O anúncio foi feito durante inauguração do Super Centro Carioca de Especialidades, em Benfica, na Zona Norte.

O Centro inaugurado é um complexo com três prédios, dois inaugurados posteriormente, que prometem zerar a fila do Sisreg. O primeiro prédio entregue é um prédio com clínicas. Os outros dois são um com serviço oftalmológico e outro de diagnóstico, onde serão feitos exames de imagem, por exemplo.

Soranz ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19, liderando a equipe que organizou e vacinou a população carioca com o imunizante. Ele foi eleito ao cargo de deputado federal, sendo o mais votado pelo Partido Social Democrático (PSD), com mais de 95 mil votos.