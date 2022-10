Milicianos avançaram para a região de mata do Campinho, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

05/10/2022

Rio - Moradores que tentavam sair de suas casas para trabalhar e alunos que estudam no bairro do Campinho, na Zona Norte do Rio, voltaram a sofrer com a disputa de território entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV). Na manhã desta quarta-feira (5), um intenso tiroteio, que durou cerca de uma hora, foi registrado na região e a segurança precisou ser reforçada pela Polícia Militar.

Uma imagem de estudantes do Colégio Souza Marques, em Cascadura, bairro vizinho do Campinho, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que os adolescentes sentaram no chão para se proteger do tiroteio. Procurada, a escola ainda não informou se as aulas foram suspensas. Já a Secretaria Municipal de Educação do Rio informou que as escolas municipais da região de Campinho estão atendendo normalmente.

Moradores que tentavam sair de casa para trabalhar também sentiram medo. Um trabalhador relatou que precisou ficar abaixado dentro do ônibus para não correr o risco de ser alvo de bala perdida. "O pobre é humilhado todo dia. Ia entrar 10h no trabalho (agora devo entrar 11h), estou no ônibus no Campinho, um trânsito surreal e começa o tiroteio. Aí vai o pobre humilhado se jogar no chão, se desesperar, gritar com o motorista para passar por cima dos carros". Outros moradores também lamentaram os tiroteios que se tornaram frequentes na localidade. "Essa região merece paz".

Segundo informações do 9º BPM (Rocha Miranda), agentes estavam em patrulhamento nas proximidades da área de mata do bairro de Campinho, quando criminosos armados atiraram contra eles e um confronto foi iniciado. Ainda segundo a PM, a situação encontra-se estabilizada neste momento, sem ocorrências de prisão, apreensão ou relatos de feridos.



Na madrugada desta quarta-feira (4), milicianos filmaram o momento em que alguns de seus integrantes chegaram na área de mata da região. Devido ao avanço dos paramilitares, traficantes do CV pretendiam iniciar um novo confronto para inibir a presença do grupo rival.

Dominaram a área de mata das duas comunidades, e colocaram plantões para evitar que os traficantes do Comando Vermelho comecem a montar acampamentos nas áreas de mata das comunidades. pic.twitter.com/aAxfTs4z96 — Comunidades BR (@ComunidadesBR_) October 5, 2022

15 tiroteios no Morro do Fubá no mês de setembro

Setembro ficou marcado por diversos tiroteios no Complexo do Fubá, na Zona Norte. Ao todo, foram 15 confrontos armados durante o mês na região que fica entre os bairros Campinho e Cascadura. Entre os dias 19 e 23, foram 11 tiroteios que deixaram ao menos quatro pessoas baleadas. Duas delas morreram e as outras ficaram feridas. Esses dados foram levantados no relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado.

Desde janeiro deste ano, a região passou a ser palco de conflito entre milicianos e traficantes do CV. O local era chefiado pela milícia do 'Tico e Teco', comandada por Leonardo Luccas Pereira, o 'Leleo' ou 'Teco', mas foi invadido pelo Comando Vermelho, em janeiro deste ano, liderado pelo gerente do Morro do 18, Rafael Cardoso do Valle, o 'Baby', depois que as milícias do Campinho e do Morro do Fubá foram traídas por um ex-integrante. Agora, os traficantes dominam a parte alta da comunidade, mas a parte baixa segue sendo comandada pelos paramilitares.