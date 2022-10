Moradores vivem rotina de violência e medo devido aos confrontos no Morro do Fubá - Reprodução/Redes Sociais

Moradores vivem rotina de violência e medo devido aos confrontos no Morro do Fubá

Publicado 05/10/2022 15:44 | Atualizado 05/10/2022 15:47

Rio - Setembro ficou marcado por diversos tiroteios no Complexo do Fubá, na Zona Norte. Ao todo, foram 15 confrontos armados durante o mês na região que fica entre os bairros Campinho e Cascadura. Entre os dias 19 e 23, foram 11 tiroteios que deixaram ao menos quatro pessoas baleadas. Duas delas morreram e as outras ficaram feridas. Esses dados foram levantados no relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado.

A antiga sede do Tribunal de Justiça, no Campinho, foi invadida por criminosos armados no último dia 19. Um dos suspeitos estava ferido e deixou manchas de sangue pelo pátio do terreno onde funciona a 32ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Já no dia 23, três escolas da região cancelaram as aulas presenciais por questões de segurança.

No início do mês de agosto, o professor americano Joseph Trey Thomas, de 28 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida no Complexo do Fubá. Ele passava férias na casa de uma amiga em Cascadura e foi baleado ao levantar-se para pegar o controle remoto da televisão. Durante o velório, a família do turista fez uma homenagem ao Brasil , país que Joseph era apaixonado e sonhava em morar.

O bairro do Campinho faz divisa com a Zona Oeste e é disputado por milicianos e traficantes do Comando Vermelho, que dividem a região. Cercado por favelas como Morro do 18, em Quintino, e Morro da Barão, na Praça Seca, o bairro é considerado estratégico na disputa entre grupos armados.

Dados de setembro na Região Metropolitana

Ao longo do mês de setembro, 271 tiroteios/disparos de arma ocorreram na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado. Número de registros é 6% menor que o acumulado em setembro de 2021, quando ocorreram 287 tiroteios.



Ainda no último mês, ao menos 156 pessoas foram baleadas no Grande Rio, sendo que 68 morreram e 88 ficaram feridas. Comparado com setembro de 2021, que registrou 132 baleados, sendo 62 mortos e 70 feridos, este ano houve aumento de 10% entre os mortos e 26% entre os feridos.



Já comparação com agosto deste ano, que concentrou 338 tiroteios, 81 mortos e 115 feridos, setembro teve queda de 20% nos tiroteios, de 16% nos mortos e de 23% entre os feridos.



Entre as datas mais afetadas pela violência armada em setembro, os dias 5, 20 e 26 concentraram o maior número de tiroteios, com 14 registros cada. O dia 26 também concentrou o maior número de mortos, 8, e de feridos, 13.

Distribuição da violência



Entre os 21 municípios que fazem parte da Região Metropolitana do Rio, os mais afetados foram:



- Rio de Janeiro: 163 tiroteios, 33 mortos e 42 feridos



- São Gonçalo: 28 tiroteios, 10 mortos e 17 feridos



- Duque de Caxias: 26 tiroteios, um morto e seis feridos



- Nova Iguaçu: 17 tiroteios, quatro mortos e sete feridos



- São João de Meriti: nove tiroteios, dois mortos e seis feridos



Já os bairros mais afetados pela violência armada foram:



- Campinho (Rio de Janeiro): 11 tiroteios, dois mortos e dois feridos



- Maré (Rio de Janeiro): sete tiroteios, sete mortos e oito feridos



- Centenário (Duque de Caxias): sete tiroteios



- Madureira (Rio de Janeiro): seis tiroteios



- Quintino Bocaiúva (Rio de Janeiro): seis tiroteios



- Olavo Bilac (Duque de Caxias): seis tiroteios



A Região Metropolitana do Rio é dividida em seis áreas. A distribuição da violência armada nessas regiões ficou da seguinte forma:



- Zona Norte (capital): 104 tiroteios, 22 mortos e 20 feridos



- Baixada Fluminense: 67 tiroteios, 14 mortos e 22 feridos



- Leste Metropolitano: 41 tiroteios, 21 mortos e 24 feridos



- Zona Oeste (capital): 38 tiroteios, nove mortos e 14 feridos



- Centro (capital): 17 tiroteios, dois mortos e sete feridos



- Zona Sul (capital): quatro tiroteios e um ferido