Primo e avó de consideração da vítima denunciaram estupro na DEAMReprodução/Google Maps

Publicado 05/10/2022 15:14

Rio - Um homem de 53 anos foi preso, nesta terça-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, acusado de estuprar e engravidar a enteada de 12 anos. O crime foi denunciado por um primo e pela mãe do padrasto, considerada avó da menina, depois que a vítima precisou ser internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na última sexta-feira (30), por conta da gestação de 22 semanas.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Belford Roxo, Ana Carla Moura, a menina foi criada pela avó de consideração até os 6 anos e depois passou a viver com o padrasto e a mãe, que saiu de casa há cerca de três anos. Desde então, a vítima passou a morar apenas com o preso e outros três irmãos no Complexo de Santa Teresa.

"A violência sexual ocorria quando os outros irmãos estavam dormindo e ainda em algumas oportunidades ele tirava os jovens do cômodo e praticava os atos sexuais. A avó da menor destacou também que ela estava tendo dificuldades no acesso aos netos e, quando ela finalmente conseguiu visitá-los, ela observou alterações físicas no corpo da menor e imediatamente a conduziu a uma unidade de saúde e constatou a gestação", explicou a delegada.

Ainda segundo a titular da especializada, a criança ainda será ouvida para esclarecer detalhes de quando os abusos começaram. Não há relatos de que os irmãos dela também tenham sido vítimas de violência sexual. O padrasto não sabia da denúncia e vinha sendo monitorado desde o domingo (2). Um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele no Plantão Judiciário e cumprido nesta terça-feira, quando ele estava no bairro Santa Amélia, no mesmo município.