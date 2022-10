Thais foi assassinada dentro de casa na comunidade de Vila Kennedy, em Bangu, no último sábado (1) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/10/2022 22:25 | Atualizado 05/10/2022 22:34

Rio – Amigos de Thais Rodrigues de Abreu, vítima de feminicídio no sábado passado (1º), na Vila Kennedy, na Zona Oeste , farão uma marcha contra o crime no próximo domingo (9), na Estrada do Quafa, em Bangu, às 14h30. "Precisamos de paz e que a morte dela não seja apenas uma estatística", informa uma postagem em uma rede social.

Eles convocam toda a população a comparecer e pedem para ir de branco.

Thais, de 31 anos, foi morta estrangulada dentro de casa. A vítima tinha dois filhos e trabalhava em uma barraca de lanches, onde vendia sanduíches, salgadinhos e doces. O principal suspeito do crime é João Vitor dos Santos Lopes, de 20 anos, preso em flagrante, no último domingo (2), pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. Ele foi acusado também de agredir o filho mais velho da vítima, batendo sua cabeça diversas vezes no chão.

Familiares contam que a vendedora se envolveu com o rapaz há um mês, terminou o relacionamento e reatou depois de 15 dias.