Thais Rodrigues era conhecida por vender doces e salgados na comunidadeFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/10/2022 11:42

Rio - Amigos de Thais Rodrigues de Abreu, de 31 anos, assassinada dentro de casa, na Vila Kennedy, no último fim de semana, ainda estão chocados com o crime. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, João Vitor dos Santos Lopes, 20, que foi preso.

Nas redes sociais, pessoas que conviveram com Thais demonstraram tristeza e revolta com o feminicídio. “Acordar com essa notícia partiu meu coração. Menina guerreira, de correria, não merecia um fim assim. Descanse em paz, querida. Que a justiça seja feita”, escreveu uma amiga no Facebook.

“Já chorei muito. Que tristeza! Thais, tão trabalhadora, guerreira e cheia de sonhos. Que covardia”, publicou outra. “Estou arrasada. Uma menina que cresceu em uma família que sempre lhe deu amor, e um covarde faz isso com ela. Estou sem acreditar”, lamentou outro perfil na rede.



O crime



Thais foi morta dentro de casa, na madrugada do último sábado (1º). A vítima tinha dois filhos e trabalhava em uma barraca de lanches, onde vendia sanduíches, salgadinhos e doces.



O ex-namorado, João Vitor Lopes, 20, que foi preso por PMs no domingo, também é acusado de ter agredido o filho mais novo da vítima, batendo sua cabeça diversas vezes no chão.



Segundo a Polícia Militar, no domingo (2), homens do 14º BPM (Bangu) foram verificar uma ocorrência na qual já se encontrava uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e foi constatada a morte de uma mulher. Os agentes afirmaram também que uma segunda pessoa, menor de 18 anos, foi localizada desacordada e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.



Procurada, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer o crime. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.