Jorge Jansen foi filmado pela vítima que denunciou a importunação sexualReprodução / O Globo

Publicado 03/10/2022 18:44 | Atualizado 03/10/2022 20:51

Rio - O juiz aposentado Jorge Jansen Couñago Novelle, de 62 anos, foi preso em flagrante por importunação sexual e desacato na tarde deste domingo (2) em Copacabana, Zona Sul. O magistrado teria passado a mão na cintura de uma dentista, de 28 anos, durante uma carona de bicicleta elétrica enquanto dizia: "Nossa, você é muito linda, muito gatinha".

De acordo com Polícia Civil, a vítima, por volta de 15h50, passava de bicicleta, na esquina das ruas Siqueira Campos e Barata Ribeiro, quando Jorge Jansen, que estava ali aguardando para atravessar, lhe pediu carona até a praia. A vítima relatou que ficou reticente de dar carona para Jorge, mas ficou com pena por ser uma pessoa mais velha e a bicicleta comportava um passageiro sem a necessidade de contato físico. O ex-magistrado ainda teria dito que não encostaria na moça, porém, pouco depois, colocou a mão na cintura dela e movimentou em direção à barriga enquanto dizia: “Nossa, você é muito linda, muito gatinha”.

A vítima afirmou que freou e pediu para que ele descesse da bicicleta. Em seguida, deixou o local, mas decidiu voltar para reclamar com o homem. Após encontrá-lo, ela filmou Jorge dizendo: "Perdão, porque você é linda. Tenho duas namoradas, de 22 e 25 anos, adoro mulher novidade. Te peço perdão por ter encostado em você".

Com isso, a mulher acionou policiais militares do 19º BPM (Copacabana), que conduziram o ex-juiz à 13ª DP (Ipanema). Um dos PMs contou ter ouvido o magistrado reclamar agressivamente: "Se fossem vocês, não fariam o mesmo com uma mulher novinha e bonita dando carona", teria perguntado.



Também na distrital, o magistrado manteve-se agressivo e chegou a gritar diversas vezes que iria registrar uma ocorrência por denunciação caluniosa contra a dentista. Sobre as acusações feitas por ela, ele preferiu não se manifestar.

Em maio de 2018, Jorge foi filmado atirando contra um vizinho, no bairro de Copacabana. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon). Três anos depois, o ex-juiz foi preso após desacatar policiais e agredir o dono de uma pousada em Santo Amaro do Maranhão, na região dos Lençóis Maranhenses. Após pagar fiança, ele foi liberado.