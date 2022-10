A PM apreendeu duas facas, um martelo e uma garrafa de álcool que estavam com a mulher - Foto: Divulgação PM

Publicado 05/10/2022 12:37 | Atualizado 05/10/2022 14:35

Rio - Uma mulher fez uma refém usando uma faca num banca de jornal, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite da última terça-feira (4). O caso aconteceu na Avenida Maracanã, em frente a um mercado.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe do 6ºBPM (Tijuca) foi acionada para verificar uma ocorrência de ameaça. No local, uma mulher estava ameaçando outra com uma faca e mantendo a jovem, responsável pela banca, refém.



Ainda segundo a PM, os agentes conseguiram conter a mulher e a refém foi libertada. A vítima sofreu um corte superficial no rosto, e um policial teve um pequeno ferimento no dedo. Ambos foram encaminhados para atendimento na UPA da Praça Saens Peña.

Foram apreendidos duas facas, um martelo e uma garrafa de álcool com a mulher. Todo o material foi levado à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. A autora pagou fiança e foi liberada.