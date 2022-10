Rio de Janeiro

Amigo de jovem morto durante confronto entre polícia e traficantes acusa a PM de execução

'Tiro na perna, na barriga, no peito, no pescoço. Pisaram na cara do meu amigo', relatou amigo de Igor Ibraim de Souza, enterrado nesta quarta-feira

Publicado 05/10/2022 19:00 | Atualizado há 4 minutos