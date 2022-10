Pai agride as filhas - Reprodução

Publicado 05/10/2022

Rio – Um pai foi flagrado agredindo as filhas, de 3 e 4 anos, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. As agressões foram registradas por vizinhos, que denunciaram Carlos Alexandre Ribeiro Soares e sua mãe, avó paterna das meninas, que era conivente com o caso. A informação é do RJTV, da Rede Globo.

Segundo a mãe das meninas, ao ver as imagens gravadas, a comerciante decidiu procurar a polícia para denunciar seu ex-companheiro por agredir suas filhas. Carlos, que está desempregado há três anos, cuidava das filhas com ajuda da avó paterna, para que a mãe pudesse trabalhar.

De acordo com relatos de vizinhos, as crianças choravam o dia todo e tremiam devido às agressões, enquanto a avó era conivente com as agressões. Em um dos vídeos gravados, Carlos aparece segurando a filha de 3 anos de cabeça para baixo, enquanto a criança chora sem parar. Em outro vídeo, o pai aparece gritando com a criança e lhe dá um tapa no rosto.

A mãe fez o registro de ocorrência contra o pai das crianças, Carlos Alexandre Ribeiro Soares, e a avó paterna, mãe de Carlos. Após a denúncia, as crianças passam o dia na casa da madrinha para que a mãe consiga trabalhar.

Este não é o primeiro caso de violência contra Carlos. Em 2018, a mãe das crianças conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro após ser vítima de agressões físicas e verbais. Assim como em 2018, a mãe das crianças entrou com outro pedido de medida protetiva, desta vez para ela e para as filhas. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar.