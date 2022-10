Luis Placido foi morto a facadas em frente a um bar em Belford Roxo - Reprodução / Redes sociais

Luis Placido foi morto a facadas em frente a um bar em Belford RoxoReprodução / Redes sociais

Publicado 05/10/2022 19:28

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato de Luis Carlos Placido da Costa, de 41 anos. Ele foi morto a facadas na madrugada deste sábado (1º) na Rua Professora Alda Regina Viana de Souza, em Andrade Araújo, Belford Roxo.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima teria discutido com um outro homem em frente a um bar. O suspeito deixou o local e, pouco depois, retornou com uma faca, atacando Luis Carlos.

Agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados e receberam a informação de que a vítima tinha sido encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há a identificação do suspeito.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda. "Não dá para acreditar que você se foi. Sempre tão alegre. Você deixou saudade entre nós, mas eu sei que está em um bom lugar. Descanse em paz, todos nós te amamos. Andrade de Araújo está de luto", desabafou uma amiga.

O sepultamento de Luiz Carlos aconteceu na tarde de domingo no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.