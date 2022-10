O juiz aposentado Jorge Jansen foi filmado pela vítima que denunciou a importunação sexual - Reprodução/Rede Social

Publicado 05/10/2022 11:36 | Atualizado 05/10/2022 13:55

Rio- A Justiça do Rio expediu, nesta quarta-feira (5), um alvará de soltura para o juiz Jorge Jansen Couñago Novelle , de 62 anos, preso em flagrante por importunação sexual contra uma dentista durante uma carona de bicicleta elétrica na tarde do último domingo (2) em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

A audiência de custódia ocorreu nesta terça-feira (4), onde havia sido decretada a prisão preventiva. A decisão de soltura foi do juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal, que informou que o acusado precisa manter repouso por ter realizado uma cirurgia na coluna no dia 20 de setembro.



“Como sustenta a defesa, o indiciado está se recuperando de uma cirurgia na coluna para a reparação de vértebra fraturada por comprometimento da medula realizada no dia 20 de setembro e que o atestado médico recomenda repouso relativo por três semanas, evitar sobrecarga na coluna vertebral e atividades que tragam risco de queda ou trauma na coluna”, diz em nota.



O magistrado informou ainda que Novelle sofre de alcoolismo. “Por meio de breve consulta a sites de pesquisa na internet (...), é possível verificar a existência de variadas matérias jornalísticas, inclusive com vídeos, de modo a aferir que o preso é alcoólatra”, disse.



Na decisão, o juiz esclarece que o réu deverá começar um tratamento contra o alcoolismo para evitar reincidência neste tipo de crime. Além disso, para a substituição à prisão preventiva o acusado deverá comprovar o tratamento.



“Comprovar no prazo máximo de 10 dias, por meio de documento idôneo, o início urgente de tratamento de alcoolismo, em instituição hospitalar ou entidade especializada, particular ou gratuita, como por exemplo, Alcoólicos Anônimos do Brasil e; comprovar, cumprido o item (a), efetiva frequência ao tratamento, de 15 em 15 dias, mediante apresentação em Juízo do respectivo atestado”, diz o comunicado.



O caso



De acordo com a Polícia Civil, a vítima, por volta de 15h50, passava de bicicleta, na esquina das ruas Siqueira Campos e Barata Ribeiro, quando Novelle que estava ali aguardando para atravessar, lhe pediu carona até a praia. Ela relatou que ficou reticente de dar carona, mas teve pena por ser uma pessoa mais velha e a bicicleta comportava um passageiro sem a necessidade de contato físico. Além disso. o magistrado ainda teria dito que não encostaria na moça, porém, pouco depois, colocou a mão na cintura dela e movimentou em direção à barriga enquanto dizia: “Nossa, você é muito linda, muito gatinha”.



A vítima afirmou que freou e pediu para que ele descesse da bicicleta. Em seguida, deixou o local, mas decidiu voltar para reclamar com o homem. Após encontrá-lo, ela filmou Jorge dizendo: "Perdão, porque você é linda. Tenho duas namoradas, de 22 e 25 anos, adoro mulher novinha. Te peço perdão por ter encostado em você".



A mulher, então, acionou policiais militares do 19º BPM (Copacabana), que conduziram o acusado a 13ª DP (Ipanema) onde foi preso em flagrante. Um dos PMs contou ter ouvido o magistrado reclamar agressivamente: "Se fossem vocês, não fariam o mesmo com uma mulher novinha e bonita dando carona?", teria perguntado.