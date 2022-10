A carga recuperada do queijo está avaliada em R$ 100 mil - Reprodução

A carga recuperada do queijo está avaliada em R$ 100 milReprodução

Publicado 05/10/2022 13:51

Rio - A Polícia Militar recuperou uma carga de duas toneladas de queijo e resgatou um motorista de caminhão e um ajudante nesta terça-feira (4) na Avenida Dom Hélder Câmara, Zona Norte do Rio. Um homem foi preso durante a ação.

De acordo com a corporação, militares do Grupamento de Ações Táticas do 22º BPM (Maré) receberam informações de que um caminhão teria sido roubado por criminosos na altura da comunidade do CCPL, em Benfica, também na Zona Norte.

O veículo foi abordado pelos agentes na Avenida Dom Hélder Câmara e os reféns liberados. Com o suspeito preso, uma motocicleta foi apreendida. A carga recuperada do queijo está avaliada em R$ 100 mil.

A ocorrência foi registrada na 21ªDP (Bonsucesso).