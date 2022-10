PF prende homem acusado de não pagar pensão alimentícia - Divulgação

PF prende homem acusado de não pagar pensão alimentíciaDivulgação

Publicado 05/10/2022 13:31

Rio - A Polícia Federal prendeu, na noite desta terça-feira (4), um homem de 33 anos acusado de não pagar pensão alimentícia, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Zona Norte. O preso é natural de Resende, no Sul do Rio, e desembarcava de um voo vindo de Lisboa, em Portugal.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) identificaram o homem, que não teve o nome divulgado, e constataram a presença de mandado de prisão expedido em junho deste ano pela 1ª Vara de Família, da comarca de Resende, decorrente de descumprimento de pensão alimentícia.

Ele foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso) e está à disposição da Justiça.