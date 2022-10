A ação é realizada pela Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) em conjunto com a Naturgy - PCERJ

Rio- A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) em conjunto com fiscais da Naturgy realizaram, na manhã desta quarta-feira (5), uma operação contra o furto de gás em residências em conjunto habitacional controlado por milicianos no município de Queimados, na Baixada Fluminense. Oito pessoas foram presas em flagrante e diversas residências com ligação direta de gás sem passagem por medidor foram encontradas.



De acordo com a Polícia Civil, o crime de furto de gás é recorrente no estado do Rio, e causa além de enormes prejuízos econômicos, impactos empresariais, sociais e fiscais, e acaba por fortalecer a atuação de organizações criminosas como a milícia.



Em nota, o órgão informou ainda que tem atuado fortemente e investido grandes esforços para combater o furto de gás. “Além da ameaça à segurança, com a possibilidade de acidentes em razão das ligações clandestinas e interferências na rede, as fraudes geram evasão de recursos dos impostos e lesam também os consumidores”, diz o comunicado.

O que diz a Naturgy

A distribuidora emitiu uma nota informando que além das perdas financeiras para a empresa, o furto de gás representa um aumento do risco à segurança e também traz prejuízos para o Estado. Isso porque o gás revendido pelo fraudador não é fruto de uma venda regular. Dessa forma, não há recolhimento de impostos, prejudicando toda a sociedade.



"A Naturgy tem investido em novas tecnologias para garantir a segurança e reduzir a possibilidade de acidentes em razão de irregularidades e manipulações indevidas nas instalações e redes de gás canalizado. Nos últimos anos, a Companhia aprimorou processos internos e tem trabalhado enfaticamente no combate à perdas", disse em comunicado.



Apenas em 2021, a empresa contabilizou uma perda de mais de 131 milhões de metros cúbicos de gás, o que equivale a R$ 222 milhões. Este ano, o prejuízo já passa de R$ 100 milhões. Vale destacar que essas perdas englobam todos os segmentos atendidos pela Companhia: residencial, comercial, industrial e GNV.



Denúncias

Qualquer pessoa pode contribuir com informações, denunciar atitudes suspeitas e valores praticados abaixo da média, no caso dos postos de combustíveis, por meio do portal da Naturgy (www.naturgy.com.br) ou pelo Disque Denúncia.