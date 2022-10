O prefeito Eduardo Paes inaugura o mais moderno Complexo de Saúde Pública da América Latina. O Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, nesta quarta-feira (05). - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 05/10/2022 16:27 | Atualizado 05/10/2022 16:55

Rio - A prefeitura do Rio inaugurou, nesta quarta-feira (5), Super Centro Carioca de Saúde, tido como o mais moderno complexo de saúde pública da América Latina, em Benfica, Zona Norte do Rio. O grande objetivo é a diminuição do tempo de espera para os serviços com maiores demandas e fazer andar a fila do Sistema de Regulação (Sisreg), hoje com 150 mil pessoas. A estimativa, com a inauguração, é de que o tempo de espera passe a ser de 30 dias, no máximo, até a metade do ano que vem.



A prefeitura espera realizar 113 mil exames, consultas e procedimentos por mês a pessoas já cadastradas no Sistema Único de Saúde (SUS). O Centro inaugurado é um complexo com três prédios, dois inaugurados posteriormente. O primeiro prédio entregue é um prédio com clínicas. Os outros dois são um de serviço oftalmológico e outro de diagnóstico.

O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, participaram da inauguração da primeira unidade do complexo. O Centro Carioca de Especialidades (CCE), que já está em funcionamento, fará mais de 27 mil procedimentos por mês em diversas áreas.



"É uma alegria enorme poder entregar esse Super Centro Carioca de Saúde, um complexo moderno, que vai resolver um problema grave da população carioca, que é a fila do Sisreg. Nós implantamos as clínicas da família, que olham para a Atenção Básica. E agora vamos zerar a fila do Sisreg, acabar com esse sofrimento", afirmou Paes.



A Secretaria Municipal de Saúde do Rio investiu R$ 250 milhões para a instalação do Super Centro Carioca de Saúde, que contribuirá para o fortalecimento do SUS no atendimento à população carioca, com a ampliação da capacidade instalada da rede pública.

O Super Centro Carioca de Saúde funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h. Até novembro, o Super Centro chega à capacidade integral, com a finalização das adequações estruturais do Centro Carioca de Diagnóstico (CCD) e do Centro Carioca do Olho (CCO).



"Só este ano foram investidos R$ 750 milhões na área da Saúde para fazer a fila do Sisreg andar. E esse primeiro equipamento entregue hoje vai permitir que a gente faça isso. Só aqui serão 150 especialistas contratados, com mais de 13 especialidades médicas oferecidas, como ortopedista, cardiologista, angiologista, nefrologista e ginecologista, entre outros. Aqueles procedimentos que não tínhamos como dar conta de maneira mais rápida, agora, vamos garantir o agendamento e o atendimento à população em 30 dias", disse o secretário de Saúde, Rodrigo Prado.

Encaminhamentos feitos exclusivamente pelo Sisreg



O Super Centro Carioca de Saúde fica em um complexo com três blocos de quatro andares cada. O Centro Carioca de Especialidades, o primeiro a iniciar as atividades, fará mais de 27 mil procedimentos por mês e conta com mais de 150 especialistas em: alergologia, angiologia, cardiologia, coloproctologia, dermatologia, ginecologia, nefrologia, neurologia, odontologia, ortopedia, pneumologia, reumatologia e urologia. A primeira unidade do complexo está localizada na Rua General Gustavo Cordeiro de Farias 545, em Benfica, na Zona Norte.



O local está preparado para receber pacientes das unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) de toda a cidade, encaminhados exclusivamente pelo Sisreg, de forma integrada, resolutiva e sem burocracia, com data e hora marcadas.



Já o Centro Carioca de Diagnóstico terá capacidade para mais de 34 mil procedimentos por mês e será equipado com aparelhos de última geração para exames diagnósticos, como broncoscopia, cintilografia, colonoscopia, endoscopia, espirometria, mamografia, ressonância magnética, tomografia e ultrassonografia, além de contar com o primeiro PET Scan da rede municipal – importante equipamento para tratamento de pacientes com câncer. Para alguns exames com maior demanda, o CCD terá unidades avançadas distribuídas em todas as regiões da cidade, facilitando o acesso da população. Os resultados e laudos poderão ser retirados pelos usuários diretamente no CCD e nessas unidades.



O Centro Carioca do Olho (CCO) terá capacidade para mais de 52 mil procedimentos por mês de oftalmologia, como consultas, cirurgias de catarata, córnea, estrabismo, glaucoma, pterígio, retina, exames oftalmológicos e dispensação de lentes corretivas. O CCO contará com equipe clínica e cirúrgica de olho e, em 2023, ofertará também transplante de córnea.

Ônibus vai facilitar chegada



Para facilitar a chegada dos pacientes, principalmente os moradores das Zonas Norte e Oeste, a Prefeitura do Rio oferecerá dois ônibus gratuitos e identificados que circularão por pontos estratégicos do entorno do complexo de saúde.