Felipe Thiago Lima Tavares segue a vítima, a empresária Priscila Reis no estacionamento do shoppingFoto: Divulgação

Nas imagens é possível ver Felipe circulando pela escada rolante do shopping próximo às cabines de pagamento de estacionamento até avistar uma mulher de calça azul e camisa branca indo em direção ao estacionamento.

Ele vai atrás e segue a vítima até o carro. No caminho, mexe em algo dentro da mochila, até se esconder atrás de um carro, enquanto ela guarda seus pertences dentro do veículo. No entanto, a mulher retorna para o shopping e ele desiste da abordagem.

Em seguida, ele encontra a empresária Priscila Reis seguindo em direção ao automóvel e inicia uma nova perseguição. Quando ela entra no carro, o homem senta no banco do carona e a ataca. Quando a vítima reage, ele desfere os golpes de faca e, em seguida, foge.

Um vigilante na entrada do estacionamento observa o agressor correndo, mas não tem tempo de reagir.

Delegado afirma que o homem buscava vítima mulheres no shopping



De acordo com o delegado Daniel Rosa, da 10ª DP (Botafogo), Felipe percorria o shopping atrás de mulheres para roubar pertences, ou até o veículo.



"Pelas imagens das câmeras, pudemos ver que ele circulava pelo estacionamento do shopping em busca de mulheres para realizar roubos. Ele ainda chegou a seguir uma outra vítima e ficou atrás de um veículo esperando o momento certo para realizar a abordagem, mas foi frustrado porque se assustou com a presença de uma pessoa que passava", contou.



Felipe retornou então para um local próximo a uma cabine de pagamento do estacionamento atrás de uma nova vítima e seguiu a empresária até onde estava o carro, para cometer o crime.



Priscila estava entrando no próprio carro quando foi abordada pelo suspeito. Após reagir, ela sofreu lesões na mão, coxas e na canela. Depois de agredir a mulher, o homem fugiu imediatamente, sem levar nenhum pertence da vítima. Ela foi encaminhada ao Hospital Copa d'Or, em Copacabana, na Zona Sul, junto com uma equipe do estabelecimento.



Ela passou por uma cirurgia para reconstruir o ligamento da mão direita. Pela profundidade do corte, a empresária acabou perdendo o movimento de um dos dedos. Além disso, precisou tomar cinco pontos em uma das pernas.



"O meu nervosismo era tão grande de achar que ele poderia me levar para algum lugar. Ninguém tem que reagir porque é um perigo muito grande, graças a Deus estou viva pra contar. Eu consegui lutar com ele. Eu tive que segurar a faca pra ele não enfiar em mim. Por isso, cortei minha mão e meu ligamento", disse.



A administração do shopping emitiu um comunicado em que lamentava o ocorrido e afirmava que assim que tomou ciência do ocorrido, comunicou imediatamente a polícia e prestou suporte à vítima.