A vítima sofreu diversas lesões e registrou o caso na 10ªDP (Botafogo) - Divulgação

A vítima sofreu diversas lesões e registrou o caso na 10ªDP (Botafogo)Divulgação

Publicado 03/10/2022 12:41 | Atualizado 03/10/2022 12:50

Rio- Uma mulher foi esfaqueada após reagir a uma tentativa de assalto no estacionamento do Shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo (3). O suspeito fugiu do local.

Em nota, o estabelecimento informou que a vítima, que não teve a identidade revelada, foi ferida por um objeto cortante no início da noite. A mulher estava indo entrar no próprio carro quando foi abordada pelo suspeito. Após reagir, ela sofreu lesões na mão, coxas e na canela.

“O assaltante fugiu do local. A segurança do Shopping imediatamente acionou a polícia. A administração informa que está dando todo suporte necessário à vítima”, informou o comunicado.

Ainda segundo a assessoria da rede comercial, a vítima foi encaminhada ao Hospital Copa D´or, em Copacabana, na Zona Sul, junto com uma equipe do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, a 10ª DP (Botafogo) investiga o caso. Deligências estão em andamento para identificar a autoria do crime. Procurada, a Polícia Militar informou que não houve ocorrência envolvendo a situação relatada a cargo do 2ºBPM (Botafogo).