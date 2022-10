Durante a ação, os agentes apreenderam um capacete, uma faca e uma tesoura - Divulgação

Publicado 04/10/2022 11:02

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam um suspeito de furto em Niterói, na Região Metropolitana, na tarde desta segunda-feira (3).

Após ser acionada por uma loja de motos, onde aconteceu o crime, agentes realizararam buscas pelo homem, que foi localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro, utilizando roupas diferentes das vestidas na hora do furto.

Durante a revista, foram apreendidos um capacete, no valor de R$ 780, uma faca e uma tesoura.

Após confessar o crime, o suspeito foi preso. Ele já possuía três anotações criminais por furto e duas por roubo.

A ocorrência foi encaminhada à 76ªDP (Niterói).