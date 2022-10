Priscila Reis, de 32 anos, prestou depoimento na 10ª DP (Botafogo) - Reprodução

Priscila Reis, de 32 anos, prestou depoimento na 10ª DP (Botafogo)Reprodução

Publicado 04/10/2022 10:12 | Atualizado 04/10/2022 10:40

Rio - O caso da tentativa de assalto dentro do estacionamento do Shopping Rio Sul, na Zona Sul do Rio, deixou na empresária Priscila Reis marcas maiores do que o trauma vivido. A mulher de 32 anos precisou passar por uma cirurgia e perdeu o movimento de um dos dedos das mãos, além de ter tomado pontos na perna devido aos cortes da faca usada pelo assaltante, que está foragido.

fotogaleria

Por volta das 20h, Priscila já estava dentro de seu veículo, quando foi surpreendida por um homem que se dizia drogado, mandando que ela saísse do banco do motorista imediatamente.

"Na hora que eu estava entrando no carro, eu abri a porta, sentei, botei as bolsinhas do lado, quando ele chegou perto de mim e disse: ‘Não reage, tô drogado, pula para o banco do carona’. E eu pulei", contou Priscila ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, que completou: "O meu nervosismo era tão grande de achar que ele poderia me levar para algum lugar... ninguém tem que reagir porque é um perigo muito grande, graças a Deus estou viva pra contar. Eu consegui lutar com ele. Eu tive que segurar a faca pra ele não enfiar em mim. Por isso, cortei minha mão e meu ligamento".

Atendida no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, também na Zona Sul, Priscila passou por uma cirurgia para reconstruir o ligamento da mão direita. Pela profundidade do corte, a empresária acabou perdendo o movimento de um dos dedos. Além disso, precisou tomar cinco pontos em uma das pernas.

Segundo ela, no momento do ocorrido, o estacionamento estava vazio e sua sorte foi que o assaltante se assustou tanto com a reação de Priscila que deixou a faca e saiu correndo.

“Não tinha nenhum segurança naquela área. Eu tive que entrar no shopping toda ensanguentada para poder ter um suporte.”, afirmou.

Em nota, o Shopping Rio Sul informou que a segurança acionou imediatamente a polícia e que a administração que está dando todo suporte necessário à vítima.

O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo), que cuida do caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime. Procurado pela reportagem, o delegado Daniel Rosa não retornou o contato até o fechamento desta matéria.