Geral - Linhas de onibus que andavam sumidas durante a pandemia voltam a circular no Rio deJaneiro. Na foto, ponto final da linha 201 ( Santa Alexandrina x Castelo ) na Rua Santa Alexandrina, no Rio Comprido, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Geral - Linhas de onibus que andavam sumidas durante a pandemia voltam a circular no Rio deJaneiro. Na foto, ponto final da linha 201 ( Santa Alexandrina x Castelo ) na Rua Santa Alexandrina, no Rio Comprido, zona norte do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/10/2022 19:51 | Atualizado 04/10/2022 20:05

Rio – A prefeitura do Rio informou, nesta terça-feira (4), o retorno de mais cinco linhas de ônibus para o mês de outubro. Com isso, serão 59 linhas restabelecidas desde o acordo judicial firmado no dia 1º de junho entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público (MPRJ). Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a linha 928 (Marechal Hermes-Bonsucesso) começa a circular já nesta quarta-feira (5).

O plano operacional tem o objetivo de regularizar gradualmente o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade. Conforme estabelecido no acordo, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios receberão um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A Prefeitura do Rio vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS.

Cinco linhas que começam a operar em outubro:

CONSÓRCIO INTERNORTE

928 (Marechal Hermes-Bonsucesso): Quarta-feira (5)

901 (Bonsucesso-Bananal): Segunda-feira (17)

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA

702 (Praça Seca-Madureira): Quarta-feira (19)

CONSÓRCIO INTERSUL

518 (Urca-Botafogo, Circular - via Copacabana) Este serviço é novo - Data de início da operação a confirmar

519 (Urca-Copacabana, Circular - via Botafogo) Este serviço é novo - - Data de início da operação a confirmar

Plano operacional da linha 928 (Marechal Hermes-Bonsucesso), que retorna já nesta quarta-feira (5).

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 26 viagens diárias de ida e volta, com intervalo médio de 30 minutos nos horários de pico.

Itinerário:

IDA: Rua Sirici, Rua Latife Luvizaro, Rua Indaiá, Rua Piraí, Rua Aurélio Valporto, Rua Latife Luvizaro, Rua Carolina Machado, Rua Picuí, Estrada do Sapê, Rua Frei Bento, Rua Rio das Pedras, Estrada do Portela, Rua Firmino Fragoso, Rua Carolina Machado, Rua Carvalho de Souza, Viaduto Prefeito Negrão de Lima, Rua Conselheiro Galvão, Avenida Ministro Edgard Romero, Avenida Vicente de Carvalho, Rua Engenheiro Mario de Carvalho, Avenida Vicente de Carvalho, Praça Aquidauana, Avenida Meriti, Praça Rubey Wanderley, Avenida Brás de Pina, Viaduto Luiz Carlos da Vila, Rua Delfina Enes, Rua Santiago, Rua Nicarágua, Rua Leopoldina Rego, Rua Cardoso de Morais, Rua Dona Isabel, Rua Leopoldo Bulhões, Rua Dona Isabel, Avenida Paris, Avenida Roma

VOLTA: Avenida Roma, Avenida Londres, Rua Dona Isabel, Avenida Nova York, Avenida Bruxelas, Rua Julio Ribeiro, Rua Bonsucesso, Avenida Teixeira de Castro, Rua Barreiros, Estrada do Engenho da Pedra, Rua Noêmia Nunes, Rua Doutor Alfredo Barcelos, Rua Carlina, Avenida Professor Plinio Bastos, Rua Leopoldina Rego, Rua Santa Basilissa, Rua Quito, Praça Panamericana, Rua Quito, Rua Apiaí, Avenida Lôbo Júnior, Viaduto João XXIII, Praça Manuel Ortigão, Rua Bento Cardoso, Rua Irapuá, Rua Tapevi, Rua Cacequi, Rua Frísia, Rua Ápia, Avenida Brás de Pina, Praça Rubey Wanderley, Avenida Meriti, Praça Aquidauana, Avenida Vicente de Carvalho, Avenida Pastor Martin Luther King Junior, Avenida Pastor Martin Luther King Junior, Rua Luíza de Carvalho, Avenida Vicente de Carvalho, Avenida Ministro Edgard Romero, Rua Conselheiro Galvão, Rua Carvalho de Souza, Avenida Ministro Edgard Romero, Estrada do Portela, Estrada do Sapê, Rua Picuí, Rua Carolina Machado, Rua Antônio Raposo, Rua Alcides Maia, Rua Conde de Resende, Rua Carolina Machado, Rua Latife Luvizaro, Rua Sirici, Rua Latife Luvizaro, Rua Indaiá, Rua Sirici.

54 linhas que já iniciaram a operação:

CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz X Mato Alto - via Pedra de Guaratiba), 825 (Campo Grande X Jesuítas), 809 (Sagrado Coração X Santa Cruz) e 833 (Manguariba X Campo Grande.

CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária), 665 SVB (Pavuna X Saens Peña - via Barros Filho), 669 SV (Pavuna X Méier - via Costa Barros), 254 (Madureira X Candelária) e 915 (Bonsucesso X Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro).

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara), 709 (Cascadura X Amarelinho), 785 (Cascadura X Coelho Neto) e 678 (Méier X Vila Valqueire).

CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã), 229 (Usina X Castelo) e 012 (Rodoviária X Castelo, via Lapa).