Wagner Oliveira, conhecido como "Gugu" foi preso na comunidade do Terreirão - Divulgação

Publicado 04/10/2022 19:14 | Atualizado 04/10/2022 20:01

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) prenderam, na tarde desta terça-feira (4), dois milicianos na comunidade do Terreirão, na Zona Oeste. Luiz Felipe Ferreira Francisco, de 29 anos, e Wagner Oliveira da Silva Filho, 37, conhecido como 'Gugu', são apontados como responsáveis pela extorsão a moradores e comerciantes da região.

De acordo com a Polícia Civil, a seção de inteligência da instituição recebeu diversas denúncias de intensificação das cobranças por parte da milícia. A taxa arrecadada pelos criminosos teria sido reajustada depois que Luís Antônio da Silva Braga, o 'Zinho', tomou o controle direto do grupo paramilitar que atua na comunidade.

A Draco informou que monitorou a região com rondas a pé e viaturas descaracterizadas para que os agentes não fossem identificados. Com a investigação, os policiais prenderam Luiz Felipe e Wagner. No momento da prisão, a dupla deixava um estabelecimento com dinheiro arrecadado pela extorsão.

Luiz Felipe possui anotações criminais por roubo, furto, estelionato e receptação. Já Wagner tem antecedentes de homicídio, estupro de vulnerável, associação criminosa e estelionato. Com eles, foram apreendidos celulares, R$ 300 e um carro.