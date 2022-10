Raphael Luiz, de 22 anos, foi morto durante confronto entre policiais e traficantes no bairro de Santa Isabel, em São Gonçalo - Divulgação

Rio - Um protesto realizado por moradores do bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, bloqueou parte da Rua Capitão Rafael Rosa, na tarde desta terça-feira (4). A manifestação denuncia a ação da Polícia Militar na comunidade, que teria resultado na morte do jovem Raphael Luiz, de 22 anos. Segundo a PM, a situação foi controlada e não houve registro de feridos. O policiamento foi reforçado na região.



Segundo a corporação, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados, na noite desta segunda-feira (3), para checar uma denúncia sobre a presença de traficantes no bairro. De acordo com o comando da unidade, no local, policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados e houve confronto.

Após a troca de tiros, os agentes encontraram um criminoso ferido e o encaminharam para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma granada, farto material entorpecente e uma moto roubada. Entretanto, moradores contestam esta versão.

Uma amiga de infância de Raphael, que pediu para não ser identificada, contou ao DIA que o jovem trabalhava numa oficina de pintura de carros no bairro e está sendo considerado suspeito pela polícia somente por estar no local do confronto. "Ele não tinha envolvimento nenhum com o tráfico, pode perguntar a todos os moradores de Santa Isabel que eles vão confirmar que ele era um menino do bem. Tudo o que conquistou foi com o suor do trabalho dele, tudo por mérito dele, porque ele nunca teve pai, que pudesse ajudar. Queremos justiça pelo Raphael”, pediu.

Ainda segundo ela, a polícia teria entrado atirando na comunidade e acabou matando o rapaz. A jovem suspeita ainda que a polícia tenha alterado a cena do crime para incriminá-lo. "Empurraram para ele arma, droga, rádio transmissor e veículo roubado. A cena do crime foi alterada e mais um jovem inocente que morreu como bandido".



A amiga teme que o nome de Raphael fique marcado apenas como bandido por estar no local e hora errada. "Ele não era bandido e vamos defender isso", afirmou.

O horário e local do enterro de Raphael ainda não foi confirmado.