Queda de granizo atingiu principalmente os distritos de Pedro do Rio e ArealReprodução de vídeo

Publicado 04/10/2022 20:28 | Atualizado 04/10/2022 20:29

Rio - Uma intensa tempestade com queda de granizo atingiu diversas localidades nos municípios de Petrópolis e Teresópolis, Região Serrana do Rio, no fim da tarde desta terça-feira (4). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o estrago causado pela tempestade e o acúmulo das pedras de gelo nas ruas das cidades.



O distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis, foi um dos mais atingidos pela chuva de granizo. Por conta das pedras de gelo e do acúmulo de água, motoristas que trafegavam pela BR-040, na altura do km 50, tiveram que circular em velocidade reduzida e com alerta ligado.





Chuva de granizo na BR-040, em trecho do distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis, altura do km 50. Evite esse trecho da rodovia. — Cia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (@ConcerBR040) October 4, 2022 De acordo com a Concer, concessionária que administra a via, por volta das 15h42 a circulação de carros foi desaconselhada diante da condição climática. Motoristas nas redes sociais comentam que a praça de pedágio em Areal, distrito vizinho a Pedro do Rio, chegou a ser fechada durante o pico de chuva.

#Granizo: Houve registro de queda de granizo em Teresópolis (RJ) e no município de Petrópolis (RJ) na tarde desta terça-feira (4).



+#RJ #chuva #granizo pic.twitter.com/PsccWJohm5 — INMET (@inmet_) October 4, 2022



Quem passava pela BR-040 se assustou ao ver a quantidade de granizo que caía durante a tempestade. "Eu nunca vi isso na vida. Olha a crosta de gelo alto que tem na pista. Os carros não estão andando de tanto gelo", comentou um motorista em vídeo.



@LeiSecaRJ Granizo acumulado na BR-040, sentido RJ, altura do km 50, em Pedro do Rio, em Petrópolis, agora há pouco. A @concerBR040 chegou a fechar a praça de pedágio de Areal, mas já foi reaberta. #chuvarj pic.twitter.com/rliqXvfFys — Marcel Cardoso (@marcelsoueu) October 4, 2022



Em boletim meteorológico, a Defesa Civil de Petrópolis previa céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva forte e moderada ao longo da tarde desta terça-feira (4). Contudo, não havia nenhuma expectativa de chuva de granizo. Nas próximas horas, segundo o documento, a chuva deve perder força.