Eduardo Hatamoto, o Dudu, é apontado como responsável pela mordida em um dos seis da vítimaReprodução/Botafogo de Ribeirão Preto

Publicado 04/10/2022 18:23 | Atualizado 04/10/2022 19:21

Rio - Eduardo Hatamoto, um dos três jogadores denunciados por estupro e agressão contra uma mulher, prestou depoimento nesta terça-feira (4) na 4ª DP (Praça da República). O caso teria acontecido no último dia 26 em um hotel em Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio. A Polícia Civil espera concluir o inquérito até sexta-feira.

Além do atleta de 19 anos, João Diogo Jennings, 23, e o argentino Alexis Lucas Delgado, 27, também foram denunciados pelos crimes. Os três atuavam no Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto. Os dois brasileiros foram punidos disciplinarmente pelo clube, enquanto Delgado teve o contrato rescindido na última quarta-feira, dia 28

Câmeras de segurança do corredor do hotel registraram os atletas circulando de cueca e entrando no quarto onde a vítima estava . Imagens obtidas pelomostram Lucas e a mulher chegando no quarto. O jogador desce para trocar a chave do quarto, retorna e entra com ela.