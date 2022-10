Policiais tentam colher informações que ajudem na identificação do suspeito - Divulgação

Publicado 04/10/2022 18:05

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (4), um cartaz com a foto do suspeito de esfaquear a empresária Priscila Reis, de 32 anos, no Shopping Rio Sul, na Zona Sul. O caso aconteceu na noite de domingo (2) e está sendo investigado pela 10ª DP (Botafogo).

Com a divulgação da imagem, os agentes pretendem colher informações que ajudem na identificação do suspeito, reconhecido pela empresária.

Priscila foi vítima de uma tentativa de assalto no estacionamento do shopping. Ela relata que estava entrando no carro quando foi abordada pelo suspeito , por volta das 20h. O homem teria mandado ela sair do banco de motorista, dizendo que era drogado.

Ao tentar se defender do ataque, a empresária conseguiu segurar a faca, mas teve o ligamento da mão direita cortado. Ela foi atendida no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, e passou por uma cirurgia, mas perdeu o movimento de um dos dedos por conta da profundidade do corte. Além disso, precisou tomar cinco pontos em uma das pernas.

Os policiais analisam vídeos de câmeras de segurança e também ouvem depoimentos de testemunhas da tentativa de roubo.