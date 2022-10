Boletim coronavírus desta terça-feira indica 1.058 novos casos da doença - Divulgação

Boletim coronavírus desta terça-feira indica 1.058 novos casos da doençaDivulgação

Publicado 04/10/2022 17:55 | Atualizado 04/10/2022 18:38

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro registrou nas últimas 24 horas 1.058 novos casos de covid-19 e três mortes no mesmo período. Com isso, o total de casos confirmados da doença subiu para 2.519.816 e para 75.731 o número óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e dos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) das últimas 24 horas não foi informada pela SES. Nesta segunda-feira (3), o índice era de 17% e 21%, respectivamente.



De Painel de Monitoramento Covid-19, a taxa de letalidade se manteve em 3.01%. A SES ressalta que o registro feito nos últimos três dias não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.