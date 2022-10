Centro de Tecnologias Educacionais Base é um polo de inovação desenvolvido pelo Instituto Vini Jr. para as escolas públicas brasileiras - Divulgação

Centro de Tecnologias Educacionais Base é um polo de inovação desenvolvido pelo Instituto Vini Jr. para as escolas públicas brasileirasDivulgação

Publicado 04/10/2022 17:39 | Atualizado 04/10/2022 18:39

Rio- O jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vinicius Jr, vai inaugurar, nesta quarta-feira (5), às 10h, a primeira unidade do Centro de Tecnologias Educacionais Base na cidade do Rio, na Escola Municipal Cantor e Compositor Gonzaguinha, que fica na comunidade Kelson’s, na Penha. O polo de inovação é desenvolvido pelo Instituto Vini Jr. para as escolas públicas brasileiras e já está em funcionamento nos municípios de São Gonçalo e Rio Preto, em Minas Gerais.

fotogaleria

“Sempre sonho em realizar os sonhos da minha família e o sonho da minha família era esse. O sonho das pessoas que estão do meu lado era ajudar aqueles que precisam, como eu precisei quando era pequeno”, explica Vini Jr.

A nova sala contempla, além de obras de infraestrutura, métodos e capacitações para instrumentalizar as professoras, tendo a tecnologia como ferramenta e o futebol como linguagem para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem. O CT Base, que é equipado com 10 celulares, laptop, TV, tablet e tem uma ambientação que remete a um estádio de futebol, será utilizado pelas professoras e alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano), beneficiando crianças de 6 a 10 anos. Esse será o primeiro passo de uma parceria do Instituto com a secretaria municipal de Educação do Rio.

"Essa parceria é fundamental para que possamos desenvolver modelos inovadores com acesso à tecnologia para os nossos alunos", explicou o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Antoine Lousao.

As professoras terão a oportunidade de ensinar o conteúdo da sala de aula no celular, utilizando o aplicativo BASE, um app educacional desenvolvido pela equipe do Instituto Vini Jr. em parceria com professoras e profissionais de educação. A nova tecnologia usa elementos do futebol para atrair a atenção dos alunos e conta com os mesmos conteúdos que são desenvolvidos na sala de aula, com questões de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia, seguindo as regras da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“Desenvolvemos uma ferramenta para os professores levarem aos alunos de uma forma mais atrativa o mesmo conteúdo da sala de aula. Acreditamos que o app BASE será uma poderosa ferramenta de atração para os alunos, auxiliando na fixação do conteúdo e na aceleração do aprendizado”, explica Victor Ladeira, diretor Executivo do Instituto Vini.Jr.

O Instituto Vini Jr. foi lançado em julho do ano passado. É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo trabalhar o tema da educação, apoiando as escolas públicas brasileiras na construção de novos modelos de ensino-aprendizagem, utilizando a tecnologia como ferramenta e o esporte como linguagem.