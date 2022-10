Jogadores denunciados por estupro e agressão são flagrados andando de cueca em hotel - Divulgação

Jogadores denunciados por estupro e agressão são flagrados andando de cueca em hotelDivulgação

Publicado 03/10/2022 18:34

DIA, mostram Lucas Delgado e a mulher chegando na entrada do quarto de hotel. O jogador desce para trocar a chave do quarto, retorna e entra com ela. Veja o vídeo abaixo. Rio - Câmeras do corredor do hotel onde jogadores de futebol do Botafogo de Ribeirão Preto teriam estuprado e agredido uma mulher na Zona Portuária do Rio , no último dia 26, registraram os atletas circulando de cueca e entrando no quarto onde a vítima estava. Imagens divulgadas com exclusividade pela Record TV Rio, e obtidas posteriormente pelo, mostram Lucas Delgado e a mulher chegando na entrada do quarto de hotel. O jogador desce para trocar a chave do quarto, retorna e entra com ela.

Em seguida, é possível ver a movimentação de outros jogadores do clube, entre eles João Diogo Jennings, de 23 anos, que prestou depoimento nesta segunda-feira (3), e Eduardo Hatamoto, ambos citados no registro de ocorrência feito pela mulher na 4ª DP (Praça da República). Eles aparecem no vídeo apenas de cueca no corredor.

Em seguida, a dupla bate na porta e entra no quarto, contra a vontade da mulher. Minutos depois a mulher sai aparentemente abalada e é alcançada por Delgado, que tenta impedir que ela saia do hotel. Os dois, então, seguem para um outro quarto e sete minutos depois ela sai do local e aciona o elevador. A vítima registrou queixa do ocorrido assim que saiu do hotel.

Jogador presta depoimento

O jogador de futebol João Diogo Jennings, de 23 anos, prestou depoimento por cerca de duas horas na tarde desta segunda-feira (3), na 4ª DP (Praça da República). O atleta do e os jogadores Alexis Lucas Delgado e Eduardo Hatamoto, todos do clube Botafogo de Ribeirão Preto, em São Paulo, são investigados de estuprar e agredir uma mulher na madrugada do último dia 26, em um hotel no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio.



João Diogo chegou à delegacia em silêncio e preferiu não falar com a imprensa. A advogada dele, Graciele Queiroz afirmou que seu cliente estava se apresentando de forma espontânea. Inicialmente, o trio seria ouvido em sede policial em São Paulo.

O clube paulista rescindiu o contrato do atleta Delgado, enquanto Eduardo e João Diogo foram punidos disciplinarmente. O futuro dos últimos dois funcionários no clube será decidido somente após a conclusão do inquérito, que segue sob sigilo na distrital.

Relembre o caso

A vítima conheceu um dos jogadores, o argentino Alexis Lucas Delgado, durante a comemoração da vitória do Botafogo de Ribeirão Preto – time da série C do Campeonato Brasileiro – após o jogo contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no Sul Fluminense, que garantiu a classificação do time para a Série B do Brasileirão.



Os dois estavam em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, quando a mulher concordou em ir até o hotel onde ele estava hospedado no Santo Cristo. Segundo seu relato, a relação com Delgado, inicialmente, foi consensual. Os dois foram para um hotel e ela pediu que ele utilizasse preservativo para que o casal tivesse relações, mas o jogador teria se recusado e continuado o ato. Para ela, foi nesse momento em que seu pesadelo começou.



"Foi consentido até uma parte. Não desse jeito, ainda mais sem camisinha. Depois disso, já tinha alguém batendo na porta e eu falei para ele: "não abre, não abre!", mas ele abriu e os dois entraram. Já puxei minha toalha e eles já vieram tentando me agarrar. E eu falando: "não quero, não quero!", relembrou.



João Diego Jennings e Eduardo Hatamoto, conhecido como Dudu, entraram no quarto de hotel onde o casal estava, sem o consentimento da vítima. Muito assustada, ela ainda contou que após sua negativa para ter relações com os três jogadores, Dudu debochou da situação e lhe deu uma mordida no peito.



O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República) e, segundo o Boletim de Ocorrência, os suspeitos agrediram e ofenderam a mulher após a recusa dela a ter relações com os três jogadores.



A mulher, que é mãe de duas filhas, assumiu que a situação a traumatizou e que, após ter se tornado uma vítima, vai alertar as duas crianças a tomarem mais cuidado.