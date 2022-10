Taylane Fernandes, de 22 anos, morreu durante tiroteio entre traficantes no Morro da Pedreira - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/10/2022 21:01

Rio - A guerra entre traficantes deixou dois moradores mortos no Morro da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (3). Taylane de Souza Fernandes, de 22 anos, é a mulher que aparece em um vídeo sendo carregada por moradores. Ela levou um tiro no peito, foi socorrida à UPA de Costa Barros, mas não resistiu e morreu. Veja o vídeo:

" GUERRA EM COSTA BARROS "



Morador baleado no Complexo da Pedreira pic.twitter.com/Fj13q6xUER — Favela Caiu No Face ( 2 ) (@Favelacf2) October 3, 2022

Segundo testemunhas, a jovem estava no baile no Morro do Pedreira, que é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), quando os bandidos do Chapadão, que são do Comando Vermelho (CV), teriam chegado na favela atirando, provocando uma correria entre quem estava no evento. Ela havia acabado de abrir uma barbearia na comunidade.

Alexandre Guedes Monteiro, de 21 anos, morreu no tiroteio do Morro da Pedreira Reprodução/Redes sociais

A segunda vítima da guerra entre traficantes foi Alexandre Guedes Monteiro, de 21 anos. Ele estava desempregado e moradores afirmam que o jovem não era envolvido com o crime. O morador também foi socorrido à UPA de Costa Barros, mas, segundo a unidade, já chegou em óbito.

Um primo de Alexandre lamentou a morte dele e falou sobre a despedida. "A tragédia e a dor se abateram sobre nossa família, pois infelizmente o Alexandre partiu deste mundo. Triste, incompreensível e difícil de aceitar é esta despedida. Muito cruel é tudo isto que estamos vivendo, mas assim é a vida e assim é a morte. O mundo ficou mais pobre e nossos corações quebrados, mas para sempre carregaremos neles e no pensamento a memória da pessoa maravilhosa que ele foi", escreveu. A vítima deixa dois filhos pequenos.

Nas redes sociais, moradores lamentaram a morte dos dois. "Perdi a paz. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, os moradores que choram. Jovem cheio de futuro pra frente interrompido por essa covardia!", disse se referindo a Alexandre. "Que Deus conforte o coração das famílias, muito triste pessoas inocentes perdendo suas vidas. Quando uma mãe chora, todas as outras mães choram também".

Questionada sobre as mortes, a Polícia Civil não se pronunciou até a publicação dessa reportagem. Ainda não há informações sobre o horário e local do enterro de Taylane e Alexandre.

Outros feridos

Inicialmente, a Polícia Militar havia mencionado três feridos na madrugada de segunda-feira (3) . As vítimas são Matheus Rodrigues de Carvalho e Francivam Alcântara Cosme, que foram encaminhados para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), o estado de saúde de Francivam é considerado estável. Já Matheus foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e tem quadro clínico estável. O terceiro baleado, que ainda não foi identificado, foi socorrido para o Hospital Irajá. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Equipes do 41º BPM (Irajá) reforçaram o policiamento na região do Morro da Pedreira, em Costa Barros, durante a manhã e tarde.