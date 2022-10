Covid-19: Rio tem 2.692 novos casos - Divulgação

Publicado 03/10/2022 18:31

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro registrou, entre sábado (01) e esta segunda-feira (3), 2.692 novos casos de covid-19 e 33 mortes.

Com isso, sobe para 2.518.758 o total de casos confirmados da doença e para 75.728 o número óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 21%.



De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3.01%. A SES ressalta que o registro feito nos últimos três dias não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.



Vacinação Covid continua em Nova Friburgo



A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo oferece a imunização para todos os públicos de segunda a sexta-feira, 3 a 7 de outubro.



A quinta dose está disponível para imunossuprimidos, gestantes e puérperas, que são imunossuprimidas. A quarta dose deve ser realizada em todos com mais de 18 anos. Já a terceira dose pode ser aplicada em todos acima de 12 anos. Quem tem mais de 3 anos pode receber a primeira e em sequência a segunda dose.