Policiais apreenderam uma réplica de pistola, drogas e um rádio transmissor - Divulgação / PMERJ

Policiais apreenderam uma réplica de pistola, drogas e um rádio transmissorDivulgação / PMERJ

Publicado 03/10/2022 16:52 | Atualizado 03/10/2022 17:01

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (3), na comunidade da Xuxa, no Jacaré, Zona Norte do Rio, após ser encontrado no esconderijo de um possível líder da área e tentar fugir. O nome do preso não foi divulgado.

Uma equipe do 3º BPM (Méier) foi informada sobre o esconderijo do suspeito de ser um dos gerentes da comunidade da Xuxa. No local, os policiais avistaram um grupo, que tentou fugir ao perceber a presença dos PMs.

Um dos homens foi detido, os outros conseguiram escapar. Os policiais apreenderam uma réplica de pistola, drogas e um radiotransmissor. O suspeito foi levado para a 25ª DP (Engenho Novo).