Operação Lei Seca realiza abordagens no Rio - Divulgação/ Magno Segllia

Operação Lei Seca realiza abordagens no RioDivulgação/ Magno Segllia

Publicado 03/10/2022 16:10

Rio- A Operação Lei Seca realizou, no último fim de semana, 43 ações de fiscalização em todo o estado. De acordo com a instituição, foram abordados 3.567 motoristas e 14,1% de casos de alcoolemia foram registrados.

Uma ação realizada na sexta-feira (30), em ruas do Centro do Rio, ganhou destaque com o alto percentual de casos de alcoolemia: 30,6% dos motoristas abordados estavam dirigindo sob efeito de álcool. No total, 124 condutores foram abordados e 38 foram autuados pela infração de beber e dirigir.

Já no sábado (1), Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, registrou os maiores índices. Dos 80 motoristas abordados, 20 estavam embriagados, o que resultou em 25% de casos de alcoolemia registrados.

A Operação Lei Seca atua diariamente com ações de fiscalização e educação na missão de salvar vidas e tornar o trânsito mais seguro.